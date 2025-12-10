Российской экономике предрекли сценарий "чеховского ружья" из-за США

Бывший министр финансов Михаил Задорнов заявил, что обвал на рынке США и замедление мировой экономики - один из рисков для России в 2026 году.

По словам экономиста, сейчас есть предпосылки к тому, что на американском фондовом рынке во второй половине 2026 года или в начале 2027 года начнется коррекция.

Масштабы, уточнил Задорнов, сравнимы с так называемым кризисом доткомов в начале 2000-х. Тогда из-за лопнувшего "пузыря" компаний технологического сектора произошел обвал фондовых рынков.

Как написал Задорнов в своей колонке для РБК, это не "черный лебедь", а, скорее, "чеховское ружье", которое "рано или поздно выстрелит". Возможно падение цен нефть, газ, цветные и черные металлы, химическую продукцию.