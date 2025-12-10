В США представили законопроект о выходе из НАТО

Американский конгрессмен Томас Масси представил законопроект о выходе США из НАТО.

Он назвал альянс пережитком холодной войны, который обошелся налогоплатильщикам в триллионы долларов. А сейчас он втягивает США в зарубежные конфликты из-за членства станы в организации, передает РИА Новости.

"Америка не должна быть "одеялом безопасности" для всего мира - особенно когда богатые страны отказываются платить за собственную оборону", - сообщил политик.

Сэкономленные после выхода из НАТО средства можно потратить на обеспечение собственной защиты, уверен Масси.

Ранее газета The Financial Times написала, что сегодня политика ЕС противоречит интересам США. В связи с этим не исключен выход Соединенных Штатов из НАТО и сближение с Россией.