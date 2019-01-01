Зеленский признался в бессилии

Владимир Зеленский признался, что у Киева нет сил вернуть Крым – как нет и необходимой поддержки для возвращения полуострова в состав Украины. Аудиозапись с признанием украинского лидера опубликовало украинское издание "Новости. Live".

Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что Зеленский на встрече с Путиным в 2019 году во Франции просил двух вещей - вернуть Крым и заполучить членство в НАТО. Семичасовая встреча лидеров "нормандской четверки" проходила в Елисейском дворце. Там же состоялась двусторонняя встреча Путина и Зеленского - сначала с участием членов делегаций, а в формате "один на один".

Украинский лидер подтвердил, что на встрече с Путиным сказал ему о желании вернуть Крым, но признал, что у Украины нет для этого сил и поддержки. По словам Зеленского, он мог бы повторить эти слова и на следующей встрече с Путиным, если она состоится, передает ТАСС.