Российские войска штурмуют Родинское - город к северу от Димитрова, где в окружении находится крупная группировка неонацистов. Сопротивление противника на этом участке сломлено. Боевики оставляют позиции и пытаются сбежать, но все попытки пресекают наши операторы дронов. Стремительное продвижение российской армии - и на Днепропетровском направлении.

Освобождение населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области началось с артподготовки. Залпы "Градов" прижали противника к земле. Затем в сопровождении разведывательных дронов наши штурмовики небольшими группами приблизились к окраине села.

Над Остаповским - российский флаг. Под контроль группировки "Восток" перешли еще пять квадратных километров территории, включая важный узел обороны ВСУ. Освобождение Остаповского создает предпосылки для прорыва оборонительной линии противника вдоль реки Гайчур и дальнейшего наступления.

А наши войска беспилотных систем буквально не дают врагу поднять головы. Вот на подъезде к Гуляйполю в Запорожской области расчет разведывательного дрона обнаружил колонну техники ВСУ. В результате ударными БПЛА уничтожены несколько бронемашин Humvee, а также пикапы с живой силой противника, которые пытались прорваться в осажденный подразделениями группировки "Восток" город.

Операторы ударных БПЛА группировки "Днепр" действуют на соседнем участке фронта в Запорожской области. Сбросами боеприпасов, закреплённых на FPV - дронах в районах населенных пунктов Орехов и Степногорск, уничтожены пункты временной дислокации и тяжелые грузовые коптеры ВСУ.