Минобороны получило партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34

Высокая надёжность, исключительная боевая мощь и отличная манёвренность - всё это обеспечивает превосходство в воздухе.

Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Машины прошли глубокую модернизацию с учётом опыта специальной военной операции. И сегодня это одни из самых востребованных самолётов в мире.

Су- 34 универсальны. Способны решать широкий спектр задач в любых погодных условиях. Истребители-бомбардировщики этой модели обходят современные системы ПВО, поражают наземные и воздушные цели на значительном расстоянии от аэродромов базирования.