Таиланд начал масштабную операцию против Камбоджи

Королевские военно-морские силы Таиланда сегодня начали масштабную операцию против Камбоджи. Участвуют авиация и флот. На круглосуточное патрулирование и разведку вышел один из боевых кораблей.

Рыбаков просят воздержаться от промысла. Обе стороны эвакуировали из приграничных районов сотни тысяч жителей. Давний конфликт из-за спорных территорий обострился еще в мае, но на этих выходных вспыхнул с новой силой.

Участники обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Ожесточенные столкновения идут по всей границе. По последним данным, погибли 5 военных Таиланда и более 60 камбоджийцев. Бангкок сообщил, что противник обстрелял больницу из системы залпового огня. Персонал и пациентов перевезли в безопасное место.