Собянин: Новые детские сады и крытый каток появятся в Бирюлево Восточном

Правительство Москвы приняло решение реорганизовать неэффективно используемые территории в пяти районах города. Подробности рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Так, в Южнопортовом, Ломоносовском и Хорошёво-Мнёвниках на месте заброшенных складов и других устаревших объектов построят свыше 175 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации, а также новую поликлинику в Дубровском проезде.

А в Бирюлёве Восточном реорганизуют три участка бывшей промзоны "Ленино". Помимо новостроек, там появятся детские сады, крытый каток и другие социальные и общественно-деловые объекты.