За укрепление единства и сохранение исторической памяти. В Москве наградили лауреатов национальной премии "Патриот". В церемонии приняли участие представители власти и лидеры общественных организаций.

Было подано более тысячи заявок. 11 номинаций. В том числе специальная - "За вклад в реализацию Года защитника Отечества". Победителями премии стали педагоги, волонтёры, поисковики и наставники, которые внесли вклад в воспитание молодёжи и укрепление традиционных ценностей.

Торжественная церемония прошла в рамках Всероссийского патриотического форума.