Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Дани Наумова

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 12-летнего Дани Наумова. Его историю мы рассказывали накануне.

Мальчик борется со смертельной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. Он перенёс курс химиотерапии и пересадку костного мозга. Лечение дало результат, но в любой момент рак может вернуться.

Чтобы этого не произошло, Дане требуется дорогостоящий противорецидивный препарат. И благодаря вам у семьи есть на это деньги. За прошедшие сутки удалось собрать более четырёх с половиной миллионов рублей. Средства пойдут в том числе и на лечение другим детям. Ведь у фонда много подопечных.

Мы продолжаем помогать им все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!