В Петербурге проходит Международный форум "Арктика: настоящее и будущее"

Ключевое мероприятие, посвящённое развитию одного из самых значимых регионов страны. В Санкт-Петербурге проходит юбилейный - пятнадцатый Международный форум "Арктика: настоящее и будущее".

На нём собрались свыше двух тысяч представителей власти, бизнеса, науки и общественных организаций. Насыщенная деловая программа форума включает выступления более 400 спикеров, запланированы десятки тематических сессий.

Широкий круг вопросов включает логистику и международное сотрудничество, реализацию инвестиционных проектов, экологию и поддержку коренных народов, а также использование инновационных технологий в условиях экстремальных широт.