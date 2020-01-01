Гидрографическое судно "Василий Бубнов" принято в состав Тихоокеанского флота

Флаг гидрографической службы Военно-морского флота поднимают под гимн Российской Федерации. Теперь новое судно, названное в честь инженера, участника Великой Отечественной войны контр-адмирала Василия Бубнова, официально принято в состав Тихоокеанского флота.

"Уверен, что вы будете выполнять все свои поставленные задачи. Хочу пожелать вам 7 футов под килем", - отметил Александр Шварц, заместитель командующего Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, контр-адмирал.

Капитан Максим Булатов показывает десятки датчиков, джойстиков, кнопок пульта на капитанском мостике. И на первый взгляд кажется, чтобы управлять судном нужна целая команда. На деле же с этим справится всего один человек.

"Это самое новое судно и их даже сравнивать нельзя, потому что в управляемости и маневренности оно превосходит вообще всех. Если на старых судах нужно было подстраиваться под ветер, здесь уже ветер не страшен, швартуешься как хочешь", - рассказал Максим Булатов, капитан малого гидрографического судна "Василий Бубнов".

Автономно находиться в море "Василий Бубнов" может до 25 суток, развивает скорость 11 узлов, способен проходить среди дрейфующих льдин толщиной до 80 сантиметров. Благодаря новейшим технологиям выдерживает суровые погодные условия. Одна из задач гидрографического судна - это исследовательская работа. На борту установлено оборудование, с помощью которого можно изучать морское дно и искать затонувшие объекты на больших глубинах.

"Здесь установлен многолучевой эхолот, который хорошо работает, и во время государственных испытаний нашли даже судно, которое ранее не было здесь обнаружено, его сразу опознали", - рассказал Максим Луговской, главный инженер "Судостроительного завода имени Октябрьской революции", г. Благовещенск.

Четкое 3D изображение показало, что это, предположительно, рыболовный сейнер. Чей он и при каких обстоятельствах затонул, еще предстоит установить.

Малое гидрографическое судно было заложено в 2020 году на заводе в Благовещенске. Над созданием проекта работали около сотни специалистов. И через четыре года "Василия Бубнова" спустили на воду и буксирами доставили на базу во Владивосток.

Нести службу малое гидрографическое судно "Василий Бубнов" будет на восточном побережье Сахалина, в Охотском море и Курильских островах. Основная задача экипажа - это обслуживание маяков и различного навигационного оборудования.

"Василий Бубнов" стал вторым судном данного проекта, которое приняли в состав Тихоокеанского флота. Первое - "Александр Рогоцкий" - уже успешно показало себя в работе.