В концертном зале им. Чайковского прошла мировая премьера "Реквиема незабытых"

Музыкальное размышление о Родине, памяти, подвиге и человеческом достоинстве. В Москве в концертном зале имени Чайковского прошла мировая премьера "Реквиема незабытых" композитора Валерия Воронова.

Дирижером выступил народный артист СССР Юрий Башмет. Произведение написано на стихи поэтов, прошедших войну - Константина Симонова, Бориса Пастернака, Расула Гамзатова и Юрия Левитанского.

Авторы затрагивают темы утраты, ценности человеческой жизни, надежды и забвения. Сочинение посвятили всем, кто погиб, но не забыт. В премьере приняли участие солисты Николай Землянских и Данила Князев, актеры Ирина Купченко, Алексей Вертков и другие.