"Просто ад! Чуть не двинула кони": Савельева, Рапунцель и другие звезды слегли с вирусом

Россию захлестнула волна заболеваемости гриппом. В более 80% случаев выявлен штамм гонконгского гриппа А(H3N2), сообщает Роспотребнадзор. Вирус свирепствует уже как минимум шести регионах. Но пик заболеваемости еще впереди, предупреждают специалисты.

Наиболее высокая динамика заболеваемости зафиксирована в регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала. Вирус начинает проникать и на территорию европейской части России.

Растет заболеваемость не только гриппом, но и ОРВИ. Суммарно за неделю рост по этим двум заболеваниям составил 19,3%, а количество зарегистрированных случаев гриппа за неделю выросло в 1,7 раза. Также растет и заболеваемость COVID-19, за неделю она увеличилась на 13,7%.

Симптомы

Симптомы гонконгского гриппа схожи с признаками обычного:

ломота в теле;

общая слабость и сонливость;

головные боли и головокружение;

боли в мышцах;

высокая температура (нередко выше 39 градусов);

тошнота и диарея;

болевые ощущения, слезоточивость и резь в глазах;

першение в горле и сухой кашель.

Острая фаза длится как правило 3-4 дня, затем симптомы начинают ослабевать. Но без лечения возможны серьезные осложнения.

Кто в группе риска

В группе риска находятся люди с ослабленным иммунитетом, дети до пяти лет, пожилые люди и беременные женщины. Также вирус опасен при хронических заболеваниях легких, сердечно-сосудистой системы, сахарном диабете, ожирении.

Звезды тоже болеют

Заболеваемость затронула и российских звезд. Так, экс-солистка группы "Фабрика" Александра Савельева пожаловалась, что из-за болезни даже потеряла голос и теперь вынуждена делать ингаляции.

Звезда шоу "Дом-2" Анна Блюменкранц сообщила, что потеряла обоняние из-за острого синусита. Болеет и сын 31-летней девушки Давид. У малыша бронхит, который никак не удается вылечить.

"Эти восемь дней просто ад! Я мечтаю, чтобы мы проснулись здоровыми и вернулись снова к обычной жизни", — написала Блюменкранц в своих соцсетях.

Другая звезда "Дом-2" Алена Рапунцель пожаловалась, что "чуть не двинула кони от гонконгского вируса".

"Дома заболели все поголовно. Дети в лежке. И температура 40 не сбивалась. Это просто ад. Признаюсь, даже ковид я перенесла легче в десятки раз", — рассказала Рапунцель.

Все болеют

Не обошла волна гриппа и редакцию сайта "ТВ Центра". Но наши редакторы продолжают самоотверженно трудиться, несмотря на не самое легкое состояние.