Собянин сообщил о ликвидации четырех летевших на Москву дронов

Четвертый украинский беспилотник, летевший на Москву, сбили силы противовоздушной обороны за утро 10 декабря. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

Собянин добавил, что на месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб. Накануне вечером мэр Москвы сообщал в мессенджере Max о нескольких сбитых беспилотных аппаратах самолетного типа, которые направлялись на столицу.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтоженных в течение ночи 20 украинских дронах. 16 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа было уничтожено над территорией Брянской области. Два дрона ВСУ сбито над Калужской областью, по одному беспилотнику – над Белгородской областью и Московским регионом.