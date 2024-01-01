Песков: Путин может и сам сесть за руль

Президент России Владимир Путин передвигается по городу не только в кортеже, он может и сам сесть за руль.

Накануне глава государства рассказал, что иногда передвигается по Москве "по-тихому", без сопровождения.

"По-разному", - ответил Песков на вопрос журналистов, садится ли Путин за руль или едет в машине, для которой не перекрывается движение.

В июне 2024 года Путин, находясь в Пхеньяне, прокатил председателя КНДР Ким Чен Ына на лимузине Aurus. В июле того же года глава государства за рулем новой Lada Aura прокатился по участку трассы М-11 (Москва — Санкт-Петербург).