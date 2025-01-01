Финансовый астропрогноз на 2026 год: когда лучше инвестировать и почему надо сдерживать порывы

Когда лучше инвестировать в недвижимость? И почему надо избегать финансовой импульсивности? Даты для крупных покупок и вложений подскажет рубрика "Астропрогноз" на канале "ТВ Центр"*.

Любые решения в 2026 году будут приниматься быстро и часто необдуманно. Но при правильном подходе можно получить отличную прибыль. Есть несколько очень важных дат, которые могут повлиять на ваше вложение.

15 января – это начало нового финансового года. С 15 апреля по 10 мая – хорошее время для крупных покупок и инвестиций в недвижимость. В это время Венера пройдет через знак Телец - знак денег.

А если у вас есть своё семейное дело, то постарайтесь для новых идей и прорывов использовать время с 10 мая по 20 июня.

Просить повышения на работе или прибавку к зарплате лучше с 1 сентября по 20-е. Марс будет в Козероге и даст все шансы, чтобы не потерять все, что нажито непосильным трудом. Избегайте финансовой импульсивности.

Помните про 15 июля, когда Меркурий будет ретроградным. И еще взвешивайте свои возможности и ожидания. Юпитер может раздувать амбиции, а Нептун, планета, которая отвечает за обманы, с марта 2025 года находится в Овне и может добавить вам иллюзий.

И, наконец, 31 декабря, конец года, время подведения итогов и планирования на следующий год. Грамотное распределение активов помогут вам избежать рисков и получить максимальную прибыль.

Астролог Алена Никольская специально для "ТВ Центра"

* - не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией