В Приморье тигренок получил свою первую лесную SMS

В Приморском крае тигренок выбрался на одиночную прогулку и получил свою первую лесную SMS.

Дикие кошки общаются не только в жизни, но и в "переписке" - то есть с помощью запаховых меток. Они являются важным инструментом внутривидовой коммуникации, хранят в себе подробную информацию о животном.

Фотоловушка запечатлела, как малыш с любопытством исследует оставленную на поваленном дереве метку и узнает информацию о сородиче.

"Общение - дело такое: один раз понюхал, узнал что-то новенькое, и больше не можешь остановиться <...> Да, зависимость от лесных соцсетей у полосатого малыша уже видна",- с юмором отметили в заповеднике "Земля леопарда".

Ранее в США выяснили, что если бы коты были размером с человека, то они бы правили миром. Их биологическая природа настолько совершенна, что они способны видеть в темноте, ориентироваться в узких пространствах, ощущать движение за стеной.