Немецким политикам стоило бы вспомнить о мрачных страницах истории Германии, посоветовал Сергей Лавров. Глава МИД России прокомментировал планы канцлера ФРГ Фридриха Мерца превратить Бундесвер в самую сильную армию в Европе.

Как отметил Лавров на правительственном часе в Совете Федерации, Германия активно накачивает неонацистский киевский режим смертоносным оружием. А Мерц тем временем не устает заявлять о намерении реорганизовать немецкую армию.

По словам российского министра, власти в Берлине всячески пытаются заглушить инакомыслие, которое растет в Германии. Лавров предположил, что немецкие политики запамятовали о неприглядных страницах своей истории. Но им есть о чем задуматься, приводит слова главы МИД ТАСС.