МИД раскрыл содержание плана, с которым приезжал в Москву Уиткофф

Сергей Лавров раскрыл детали американских предложений, с которыми приезжал в Москву спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Глава МИД России при этом выразил надежду, что своим сообщением он не выдал большой тайны.

По словам Лаврова, в предложениях США по мирному урегулированию конфликта указана необходимость соблюдения прав нацменьшинств на Украине. Как заявил дипломат на правительственном часе в Совете Федерации, об этом специально сказано в том документе, который обсуждался подробно с президентом России Владимиром Путиным.

Российский министр отметил, что речь шла не только о правах национальных меньшинств, но и о религиозных свободах в соответствии с международными обязательствами. Лавров подчеркнул, что эти положения относятся к тому, что останется от Украины, передает ТАСС.