Под влиянием мошенников? В Подмосковье продают билеты на выступление Долиной в закрытом ДК

Российская певица Лариса Долина, оскандалившаяся с продажей квартиры, намерена выступить с концертом в подмосковном Домодедово.

Артистка сейчас переживает пик популярности. Свою концертную программу "Юбилейный концерт на БИС в кругу друзей" она планирует отыграть 1 февраля 2026 года в местном ДК "Мир". Но есть нюанс – домодедовский дом культуры долгое время находился на реконструкции, а большой концертный зал до сих пор не открылся. Уже несколько концертов перенесли "по техническим причинам" на следующий год. Официальных комментариев от ДК не поступало, но местные жители считают, что в зале есть проблемы с акустикой.

Поэтому состоится ли концерт Долиной, вопрос. Тем временем продажа билетов уже запущена, хоть и идет вяло. Судя по онлайн-схеме, куплено чуть больше 100 билетов. Самый дешевый можно приобрести за 2900 рублей. За возможность увидеть народную любимицу вблизи придется заплатить 6500 рублей.

Местные жители сомневаются, доедет ли Долина до Домодедово, а некоторые полагают, что она использует ту же схему, что и с квартирой. Ни концерта, ни денег за возврат билетов, ведь "нужно было проявлять разумную осмотрительность", шутят жители.

"Покупаем билеты, а 31 января сдаем обратно, якобы были под влиянием мошенников", - заметил домодедовец.

Тем не менее, они все же надеются, что проблемы в ДК устранят, зал наконец откроют, и все заявленные концерты состоятся.

В августе 2024 года певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой аферы. Под влиянием телефонных мошенников она продала свою квартиру стоимостью 112 миллионов рублей матери-одиночке Полине Лурье.

После суда на Долину обрушился шквал негатива и "отмен" - ее вырезали из новогодних огоньков и шоу, а "Бургер Кинг" перестал принимать заказы на адрес Долиной. Певицу буквально смыло волной народного гнева. В свою очередь концертный директор певицы заявил, что его подопечная "переживает гигантскую трагедию невероятного уровня".

Спустя много месяцев артистка наконец-то прервала молчание. Она пришла на шоу "Пусть говорят" и в интервью Дмитрию Борисову попыталась обелить себя. Артистка давила на жалость, говорила о том, что преступники угрожали не только ей, но и ее семье. Мол, она была в шоковом состоянии и только сейчас понемногу приходит в себя. Долина отметила, что осознает, что Полина Лурье тоже пострадавшая сторона в этой истории. Певица сообщила, что вернет покупательнице все 112 миллионов рублей. Правда, при этом уточнила, что сейчас у нее таких денег нет. В искренности певицы многие усомнились.