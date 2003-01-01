У Долиной новые проблемы: певица десятилетиями не платила налоги на дворец в Подмосковье

"Квартирное дело" Ларисы Долиной остается самой обсуждаемой темой. Пока все участники сделки ждут рассмотрения дела в Верховном суде, всплывают новые подробности, которые совсем не красят легендарную певицу.

Несколько дней назад вскрылось истинное отношение Долиной к покупательнице своей квартиры. В иске певицы говорится, что Полина Лурье повела себя легкомысленно при совершении сделки и "не проявила разумной осмотрительности". При этом всего за пару дней до этого народная артистка со слезами на глазах в эфире Первого канала говорила, что Лурье такая же пострадавшая в деле, как и она сама.

По словам Долиной, во время оформления сделки Полина поинтересовалась причинами продажи элитной недвижимости. Певица сказала, что продает квартиру и съезжает, так как ей "тесновато", мол, она хочет проводить больше времени с семьей. "Это был весомый повод, чтобы она поверила", — подчеркнула Долина в интервью Дмитрию Борисову.

Во время сделки, по данным СМИ, певица отказалась проходить психиатрическую экспертизу, однако ей пришлось это сделать уже во время следствия. Ей даже провели специальную, политологическую (деструктологическую) экспертизу. О выводах экспертов не сообщается.

Певица пообещала вернуть Полине Лурье день за квартиру, но когда это произойдет – не уточнила. По словам Долиной, таких средств у нее сейчас нет.

Но это не единственная беда, которая свалилась на народную артистку. Журналисты выяснили, что певица 12 лет не платила налоги за свой особняк в Подмосковье. Артистка приобрела участок в элитном поселке Славино в 2003 году, построила сначала трехэтажный дом площадью 360 квадратных метров, а затем — второй, четырехэтажный коттедж площадью 660 квадратов. Строительство завершилось еще в 2011 году, но оформила недвижимость певица только осенью 2024 года, когда "квартирное дело" начало набирать обороты, утверждает телеграмм-канал SHOT. По данным СМИ, в бюджет не поступило около 1 миллиона рублей налогов.

Забывчивостью отметился даже директор артистки. Накануне Сергей Пудовкин, комментируя отсутствие певицы на сцене во время исполнения гимна фестиваля "Песня года-2025", заявил, что это никак не связано с "квартирным скандалом" и в прошлом году Долина тоже не исполняла финальную композицию.

Однако записи прямого эфира концерта опровергают слова директора певицы. На кадрах 2024 года видно, что Лариса Долина исполняет композицию "Песня остается с человеком" вместе с Львом Лещенко, Димой Биланом и другими артистами. Это же подтверждают и фотографии с мероприятия.