Лавров развеял опасения насчет войны с Европой

Россия не собирается воевать с Европой, но всегда остается подготовленной к возможным недружественным действиям.

"Мы не собираемся воевать с Европой, у нас и мыслей таких нет" - заявил глава МИД России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

Министр подчеркнул, что Москва обязательно ответит на экспроприацию российских активов в ЕС. Какой именно поступит ответ, в МИД не уточнили.

Ранее в МИД России заявили, что основное содержание политики стран НАТО и Евросоюза состоит в подготовке к прямому вооруженному столкновению с Россией. Речь идет о подготовке экономики, инфраструктуры, логистики, общества и военной организации.