Польша потребовала от Зеленского поклониться жертвам Волынской резни

Владимиру Зеленскому следует посетить место Волынской резни и поклониться ее жертвам. Поляки хорошо бы восприняли подобный шаг украинского лидера, заявил в эфире радиостанции RMF FM глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

Пшидач отметил, что хорошо бы украинской делегации посетить место волынского преступления, где подразделения УПА* (организация признана в России экстремистской и запрещена) уничтожали мирных польских жителей. По словам политика, такого жеста Варшава не дождалась ни от одного украинских лидеров.

Глава бюро сообщил, что Варшава ведет переговоры с Киевом о возможном визите украинского лидера в Польшу. Стороны работают над датой этой встречи и потенциальными договоренностями. Если переговоры состоятся, то они пройдут в Варшаве. В повестке - обсуждение мирных договоренностей, историческая и экономическая тематика.