Путин направил приветственную телеграмму гостям форума "Вместе победим"

Поддержку участников спецоперации и помощь их семьям обсуждают на форуме ветеранов СВО "Вместе победим". Он проходит на площадке Национального центра "Россия" в Москве. Приветственную телеграмму гостям направил Владимир Путин.

На мероприятие съехались более тысячи человек со всей страны - представители власти, общественные деятели, эксперты и, конечно, сами герои спецоперации. Участники обсуждают вопросы социальной адаптации и комплексной реабилитации бойцов, которые возвращаются к мирной жизни. В частности, помощь с трудоустройством, вовлечение в спорт.

Как отметили организаторы, одна из самых актуальных сфер, где востребован опыт ветеранов - патриотическое воспитание молодежи.

"Для нас важно ваше участие в воспитании подрастающего поколения. В прививании навыков нашему молодому поколению верности и служению своей стране. Я хочу отдельно поблагодарить все семьи, которые не просто члены семей, они еще надежда и опора, они становятся обычными волонтерами, для того чтобы помогать участникам специальной военной операции адаптироваться к мирной жизни", - заявила вице-премьер Татьяна Голикова.