В Москве сформировался снежный покров. Но ненадолго

В Москве выпал долгожданный снег. Зелёную траву на газонах и тротуары наконец-то немного припорошило. Первые декабрьские снежинки появились в городе ещё накануне поздно вечером.

И достаточно быстро, поверхность земли стала белой. За ночь местами даже сформировался небольшой снежный покров, два сантиметра, хотя это на шесть сантиметров меньше нормы для сегодняшнего дня.

Но всё равно, где-то уже появились дворники с лопатами, очищающие дорожки. Лёгкий мороз создал условия для гололедицы, в связи с этим Дептранс рано утром даже просил водителей пересесть на общественный транспорт. Впрочем, такая погода ненадолго, к городу приближается новая волна тепла.