Собянин поздравил победителей и призеров международных предметных олимпиад

Как устроен мир и как его можно познать - эти вопросы Маргариту Цветкову интересовали с самого детства. Ответы она стала искать в астрономии - в школе всерьез увлеклась этой наукой, покоряя вершины олимпиад. В этом году в выпускном классе завоевала "золото" на Открытой международной олимпиаде по астрономии в "Сириусе" - поступила в Физтех и теперь мечтает исследовать мир как учёный.

В этом году все золото российской сборной на соревнованиях по астрономии, химии, информатике и географии досталось московским школьникам. А всего в составе национальной команды москвичи завоевали 28 медалей международных олимпиад, и 22 из них - высшей пробы! Сегодня в Мраморном зале столичной мэрии победителей и призеров поздравил мэр Москвы Сергей Собянин - и вручил им благодарственные письма.

"Город гордится вами, вашими успехами, они неслучайны, московское образование в пятерке лучших систем образования мира. Мы уделяем очень большое внимание развитию образования, школ. Это, конечно, приносит результат. Но, что бы мы ни делали, конечно, главное зависит от конкретных людей, конкретных учащихся, от вас самих лично, от вашего таланта, от того, какие силы, трудолюбие вы прикладываете. Конечно, от ваших педагогов, ваших родителей, которые поддерживают вас, от всех москвичей, которые болели за вас. Спасибо вам огромное. Ваши таланты – это основа будущего развития нашего города и нашей страны", - отметил Собянин.

Международные интеллектуальные соревнования для старшеклассников разных стран проходят ежегодно. В сборную команду России попадают победители и призеры Всероссийской олимпиады. Григорий Гречкин, выпускник московской школы Центра педагогического мастерства, в этом году завоевал золотую медаль на Международной олимпиаде по физике в Париже. И сразу получил множество приглашений из университетов разных стран.

"Насчет предложений, самое, наверное, такое грандиозное было от французского университета Экол. Я отказался и поступил в Москву, в Московский физико-технический университет, потому что у нас лучшее образование", - говорит Григорий.

Призеры международных олимпиад могут без экзаменов поступить в любой российский вуз по профильному предмету. Выпускник 179-й Московской школы Кристиан Рымарчук - победитель Открытой географической олимпиады, а теперь - студент МГИМО.

Всех призёров международных олимпиад, согласно Указу президента России, ждут поощрительные выплаты. Московские школьники, завоевавшие золотые медали, получают из столичного бюджета полтора миллиона рублей, серебряные медалисты - миллион, бронзовые - 500 тысяч. Но главное - это новый опыт, знакомства и яркий старт для будущей карьеры.