Возгорание произошло в элитном таунхаусе на северо-западе Москвы

Больше трёх часов сегодня потребовалось пожарным, чтобы потушить возгорание в элитном таунхаусе на северо-западе Москвы. Ночью в трехэтажном доме в проезде Досфлота вспыхнула крыша.

Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров, а в небо поднимались клубы густого дыма. Горели обрешетник и утеплитель кровли. Чтобы добраться до некоторых участков, спасателям даже пришлось разрезать железо болгаркой.

На время тушения из здания эвакуировали 10 человек. В результате ЧП никто не пострадал. Что стало причиной пожара, выясняется.