Сотни почтовых ящиков для писем Деду Морозу открылись в городах России

Мечта в конверте! В Москве открылись почтовые ящики Деда Мороза. Отправить самые заветные желания в резиденцию волшебника могут не только дети, но и взрослые. Причём бесплатно - главное, отнестись к сказке серьёзно. А уж за Дедушкой дело не станет.

В Новый год чудеса становятся ближе, а расстояния – короче. Особенно, когда речь о волшебной почте. В Москве в павильоне "Фабрика подарков" открылся флагманский ящик акции "Письмо Всероссийскому Деду Морозу из Великого Устюга". Отправить самое заветное желание главному зимнему волшебнику здесь может каждый.

"Почтовые ящики расставлены по всей стране, и не только в больших городах, но и маленьких населенных пунктах, от Калининграда до Владивостока, от севера на юг, можно написать это письмо, опустить в волшебный ящик", - рассказала Оксана Косаченко, главный инвестиционный директор АФК "Система", генеральный директор Тематического парка "Дед Мороз".

Свое письмо опустила и актриса Екатерина Темнова, известная по роли Манюни. С момента запуска акции уже установлено около 300 ящиков, в том числе в магазинах детской одежды Acoola. Количество полученных писем за все время работы волшебной почты приблизилось к пяти миллионам. И это не только детские мечты о подарках. Часто в конвертах – слова добра и заботы о близких. Самый долгий путь у письма из Владивостока – почти 9 тысяч километров до Тематического парка Деда Мороза, в котором гостей ждут круглый год.

"С прошлого года АФК "Система" вместе с правительством Вологодской области приступили к реализации огромного проекта по воссозданию, расширению тематического парка "Дед Мороз" в Великом Устюге, собственно, там, где наш зимний волшебник живет. В первую очередь, проект направлен на улучшение условий приема гостей", - отметила Оксана Косаченко.

Уже в 27 году в Великом Устюге при поддержке АФК "Система" и ДОМ.РФ появится современный тематический парк для всей семьи и новый гостиничный комплекс. Ну а главный почтовый ящик в Москве будет работать до 15 января.