В Рузском округе прошла торжественная церемония отправки Кремлевской елки

Сегодня в Рузском округе Подмосковья прошла торжественная церемония отправки Кремлевской елки. В лесу развернулось настоящее театрализованное представление.

По сложившейся традиции, 26-метровое дерево погрузили в трейлер под присмотром Деда Мороза, который и повезет главный атрибут праздника в столицу.

После Снеговик и Снегурочка вручили новогоднему волшебнику Подорожную грамоту. Дед Мороз отправился в дорогу, пообещав, что доставит ценный груз в целости и сохранности. Уже к полуночи главную елку страны доставят на Соборную площадь и ознаменует приближение Нового года.