Соцучреждения Москвы украсили к Новому году

Москва уже готова встретить новогоднюю ёлку. Официальные здания сейчас и не узнать: поезд с подарками, звездопад, новогодний сад - сказочные инсталляции преобразили не только привычные фасады, но и интерьеры больниц, вузов, центров госуслуг. Дух праздника проникает за любую дверь, принимая самые неожиданные формы.

Удивлённо озираются по сторонам сказочные жирафы. Один, растерявшись, переступил прямо через забор Филатовской больницы. Остальные, кажется, разобрались, что к чему: праздник на носу, нужно помочь с организацией! У больницы имени Пирогова разбрелись символы Нового года - лошадки. А на проходную больницы святого Владимира забрались медведи. Этот порог каждый день переступают родители и дети, которые переживают сложный этап. Для них такие инсталляции - не просто украшение: возможность загадать заветное желание.

Поезд с подарками мчится по заснеженной железной дороге. А ели - словно ожившие игрушки - спрятаны в гигантских снежных шарах. Затаив дыхание, детали разглядывают гости волшебного сада, который накануне Нового года вырос перед историческим корпусом больницы имени Склифосовского.

Эта сказка дарит праздничное настроение не только прохожим. В Странноприимном доме Шереметева сегодня располагаются дирекция НИИ Склифосовского, лаборатории, учебный центр для ординаторов. Теперь перед их окнами цветёт новогодний сад. Его создавали как благодарность медикам и врачебному делу.

"Когда ещё шла подготовка этого сада, многие наши знакомые позвонили и были потрясены тому, что сделано", - отметил Сергей Петриков, директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

"В этом году концепцию украшения наших госучреждений, больниц, центров "Мои документы" нам помогали разрабатывать ученики колледжей Москвы. В поликлиниках они создали инсталляции, которые стали подарком москвичам", - рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Таких инсталляций студентам пришлось создать сотни – вручную. От эскизов до окрашивания и проверки деталей на прочность - все этапы работы проходили в мастерских колледжей.

Уникальные инсталляции украшают фасады, холлы, игровые зоны 150 поликлиник Москвы. Такой подарок особенно ценен для детей. С праздничным настроем не так страшно идти к врачу.

Бриллианты и цветы, закованные в лёд, сразу ясно - эти подарки для представительниц прекрасного пола. Центры женского здоровья тоже преобразились к праздникам.

Это центр госуслуг "Мои документы" в центре Москвы. Под Новый год на старинный особняк обрушился звездопад. А на этом ЗАГСе в Бутырском районе вместо снежинок - россыпь из сердец. В новогодней сказке могут оказаться и студенты вузов.