Российские войска продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Димитрове. Подразделения ВС России действуют в микрорайонах Восточный и Западный. Также продолжается зачистка населенных пунктов Светлое и Гришино в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в Херсонской и Запорожской областях подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ. Бои шли в районах населенных пунктов Преображенка, Разумовка, Томарино и Понятовка.

Российская авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники нанесли удары по предприятиям военной промышленности Украины. Поражены объекты топливно-энергетического комплекса, которые используются в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.