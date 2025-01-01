Путин принял в Кремле президента Индонезии

Переговоры президентов России и Индонезии начались в Кремле. Встреча Владимира Путина и Прабово Субианто проходит в представительском кабинете российского лидера. В ней участвуют также глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, главы Минсельхоза и Центробанка.

Индонезийский лидер прибыл в Москву с рабочим визитом. В Кремле накануне переговоров сообщили, что лидеры планируют обсудить развитие российско-индонезийского стратегического партнерства. Также в повестке встречи – актуальная международная и региональная тематика.

В этом году Прабово Субианто уже посещал Россию. Глава Индонезии в июне принимал участие в Петербургском международном экономическом форуме, где он стал ключевым спикером ПМЭФ-2025. Там же Субианто провел переговоры с Путиным, передает РИА Новости.