Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

Сегодня не нужно никому ничего объяснять - побудьте наедине с собой, своими тайнами и мечтами. Медитация, ведение дневника: ваша интуиция сегодня - лучший компас.

Тельцы

Друзья и единомышленники сегодня с вами на одной волне. Общайтесь от сердца, смело делитесь идеями - каждый разговор может стать началом чего-то прекрасного.

Близнецы

То, что раньше казалось невозможным, сегодня обретает реальные очертания. На работе, в делах смело предлагайте нестандартные решения, доверяйте своей интуиции.

Раки

Нептун снова идет прямо и открывает перед вами горизонты. Прислушайтесь к себе – чего вам хочется, какие цели завораживают? Сегодня можно поймать волну.

Львы

Звезды подскажут, как лучше распорядиться деньгами, какие инвестиции имеют смысл, что лучше купить. А еще возможны неожиданные финансовые подарки судьбы.

Девы

Романтика возвращается! Если сейчас вы в паре - наслаждайтесь взаимопониманием, если в поиске - Нептун может привлечь в вашу жизнь того самого человека.

Весы

Здоровье и рутины требуют внимательности, но сегодня подходите к ним творчески! Слушайте сигналы своего тела, сегодня оно говорит с вами на языке интуиции.

Скорпионы

День творчества и чистой радости. Занимайтесь детьми, любимым хобби, позвольте себе развлечения. Шопинг сегодня может принести идеальные находки.

Стрельцы

Дом превращается в особое пространство, такое важное для вас. Возможно, старые семейные истории откроются с новой стороны, и вы узнаете что-то интересное.

Козероги

Ваши слова сегодня обладают особой силой – решите, как использовать это. Пишите посты и важные сообщения, зафиксируйте свои мысли – пользуйтесь дарами Нептуна.

Водолеи

Деньги приходят из неожиданных источников! Нептун в вашем финансовом секторе открывает новые способы заработка – ваши таланты могут стать источником дохода.

Рыбы

Это ваш день: Нептун, ваш управитель, сделал разворот в вашем знаке, и теперь вы буквально светитесь изнутри. Займитесь личными делами, запишите свои мечты.