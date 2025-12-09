Украинцы никак не смогут изменить ход конфликта в свою сторону. Киев не одерживает успехов, это подтверждают даже его самые яростные союзники, пишет The Telegraph.

Обозреватель издания подчеркивает: любая сделка, завершающая боевые действия, будет сопряжена с ужасными условиями для Украины. Это касается вопросов территорий, геополитического взаимодействия и, возможно, внешней политики. Киев предупреждают, что это будет горькой пилюлей

Владимира Зеленского накануне призвали наконец ознакомиться с американским предложением по мирному урегулированию. Президент США Дональд Трамп потребовал от украинского лидера взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает. Трамп признал, что Россия намного сильнее Украины, у нее в конфликте преимущество.