ВЦИОМ: Москвичи высоко оценили бережный капремонт исторических домов

Подавляющее большинство жителей столичных домов, в которых прошел капитальный ремонт, положительно оценивают его результаты. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно опросу, 77% жителей довольны результатом. Отметили москвичи и ремонт в домах, которые являются объектами культурного наследия. 94% опрошенных сказали, что в результате работ удалось сохранить их исторический облик.

Жители отмечают, что подъезды и фасады отремонтированных домов стали лучше, а жизнь в доме – комфортнее. Кроме того, капремонт положительно влияет на дворы и в целом район.