Дорожные камеры в Москве начали выявлять новый вид нарушений

Сегодня Дептранс Москвы сообщил, что городские камеры начали выявлять новый вид нарушения. Это остановка в местах, где автомобиль мешает другим машинам и пешеходам.

В частности, речь идёт о водителях, которые остановились на полосе и заблокировали проезд или выезд с парковки. Первая такая камера заработала на дублёре проспекта Маршала Жукова, у центра госуслуг. Выявлять нарушение будет нейросеть.

"Алгоритм продуман вместе с Госавтоинспекций, камера делает снимки раз в минуту, поэтому краткие остановки не считаются нарушением. Остановка в заторе также не учитывается. Материалы проверяют специалисты ЦОДД и передают администраторам, которые выносят итоговое решение о постановлении. Спорные случаи трактуют в пользу водителей", - рассказал Андрей Логинов, главный специалист Дежурной смены Ситуационного центра ЦОДД.