Послы стран ЕС одобрили план по отказу от закупок природного газа в России

Европа полностью отказывается от российского газа. По плану, одобренному послами стран Евросоюза закупки природного газа в России прекратятся: сжиженного - через два года, а трубопроводного — к сентябрю 2027 года.

Эта процедура была одним из последних препятствий перед принятием запрета в качестве закона, сообщает Reuters. Парламент проголосует за инициативу на следующей неделе, официальное одобрение намечено на начало следующего года.

В руководстве Евросоюза ожидают, что противодействие Венгрии и Словакии никак не повлияет на одобрение запрета большинством голосов. Тем не менее, власти Венгрии уже пообещали добиваться аннулирования плана ЕС в судебном порядке. Словацкие власти тоже намерены оспаривать запрет.