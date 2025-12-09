Австралия запретила доступ в соцсети детям до 16-ти

Австралия стала первой страной, запретившей доступ к социальным сетям для детей младше 16 лет. Запрет одобрен большинством родителей и защитниками прав детей. Критикуют шаг австралийских властей крупные технологические компании и защитники свободы слова, передает Reuters.

Начиная с полуночи 10 крупнейших платформ, включая TikTok, Alphabet, YouTube и продукты запрещенной в России экстремистской компании Meta были вынуждены заблокировать доступ детям - либо подвергнуться штрафам в размере до 49,5 миллионов австралийских долларов. За новым законом внимательно следят регулирующие органы по всему миру.

Премьер-министр Энтони Альбанезе назвал этот день "днем гордости" для семей и назвал закон доказательством того, что политики могут обуздать онлайн-вред. Как сказал Альбанезе, это одно из крупнейших социальных и культурных изменений, с которыми столкнулась Австралия.

В видеообращении премьер призвал детей заняться новым видом спорта, новым музыкальным инструментом или почитать ту книгу, которая уже давно стоит на полке. Подростки тем временем говорят о "культурном шоке" после того, как запрет вступит в силу в полном объеме. Отмечается, что запрет - настоящее испытание для правительств по всему миру, разочарованных тем, что компании, работающие в социальных сетях, медленно внедряют меры по снижению вреда.