Путин отметил укрепление связей между Россией и Индонезией

Отношения России и Индонезии развиваются поступательно и обладают хорошим потенциалом для дальнейшего углубления. Двустороннее взаимодействие, а также актуальные вопросы международной и региональной тематики обсуждают в Кремле Владимир Путин и президент островного государства Прабово Субианто.

Он прибыл в Москву с рабочей поездкой. Это уже второй визит в нашу страну за последние месяцы. В июне лидер республики принимал участие в Петербургском экономическом форуме.

Путин отметил укрепление связей в торговой сфере и интересные совместные проекты в промышленности. Хорошие перспективы в энергетике. Россия готова оказать содействие в развитии атомной генерации. Год от года растет взаимный турпоток. Этому способствует прямое авиасообщение. Расширяется взаимодействие в гуманитарной, а также других областях.