Путин отметил укрепление связей между Россией и Индонезией

Отношения России и Индонезии развиваются поступательно и обладают хорошим потенциалом для дальнейшего углубления. Двустороннее взаимодействие, а также актуальные вопросы международной и региональной тематики обсуждают в Кремле Владимир Путин и президент островного государства Прабово Субианто.
Он прибыл в Москву с рабочей поездкой. Это уже второй визит в нашу страну за последние месяцы. В июне лидер республики принимал участие в Петербургском экономическом форуме.
Путин отметил укрепление связей в торговой сфере и интересные совместные проекты в промышленности. Хорошие перспективы в энергетике. Россия готова оказать содействие в развитии атомной генерации. Год от года растет взаимный турпоток. Этому способствует прямое авиасообщение. Расширяется взаимодействие в гуманитарной, а также других областях.
Путин: У нас традиционно очень надежные отношения в сфере военно-технического взаимодействия. Индонезия – наш традиционный партнер в этой сфере. Ну и взаимоотношения между военными ведомствами, напрямую между военными ведомствами. Они развиваются и находятся на уровне хорошего профессионального взаимодействия. И нам очень приятно, что Индонезия стала полноправным членом БРИКС. И идут переговоры с ЕврАзЭС о создании зоны свободной торговли.
Субианто: Этот визит - очередная возможность выразить нашу искреннюю признательность, поскольку сейчас мы видим активный рост двусторонних отношений. За последние несколько месяцев я принял в Джакарте целый ряд российских делегаций, в том числе представителей ваших компаний. Нам удалось провести очень предметный и конструктивный диалог. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас посетить Индонезию в удобное для вас время.
Путин: Спасибо большое, обязательно это сделаю.