Стало известно о хранящемся у Трампа компромате на Зеленского и его жену

Компромат на украинского лидера Владимира Зеленского и его жену Елену содержится в материалах расследования Национального антикоррупционного бюро Украины. Президент США Дональд Трамп пока придерживает эти документы, считает бывший депутат Рады Олег Царев.

Как сказал Царев в интервью aif.ru, в коррупционных схемах Киева задействовано и близкое к украинскому лидеру окружение. Однако, по мнению экс-депутата, на время переговоров Вашингтон дал обязательство не давать отмашку на публикацию итогов расследования НАБУ.

Царев уверен, что в коррупционных схемах задействован и Зеленский, и его жена. В Вашингтоне дадут команду опубликовать материалы расследования НАБУ, когда решат нарастить давление на украинского лидера. А пока на Украине разразился еще один скандал с участием Елены Зеленской. Оппозиционный депутат Александр Дубинский заявил, что она фигурирует на аудиозаписях из дела бизнесмена Тимура Миндича, который обвиняется в многомиллиардных хищениях.