Россия стремится к устойчивому и долгосрочному миру на Украине, а не временному перемирию. Об этом напомнил в среду, 10 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля ответил по просьбе журналистов на заявление предводителя киевского режима Владимира Зеленского о готовности к энергетическому перемирию, если аналогичную готовность изъявит Россия.

Как подчеркнул Дмитрий Песков, в первую очередь "мы работаем над миром, а не над перемирием". Устойчивый, гарантированный и долгосрочный мир, закрепленный юридически, является абсолютным приоритетом для российской стороны, цитирует политика ТАСС.

Заявление Зеленского об энергетическом перемирии последовало за предупреждением директора украинского Центра исследования энергетики Александра Харченко. Эксперт подчеркивал, что возможности и ресурсы для ремонта поврежденных энергетических объектов на Украине практически иссякли, их "хватит максимум еще на два-три удара".

Годом ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, будут ли российские бойцы бить по энергообъектам на Украине зимой, напоминал, что ВС России прежде отказывались от таких ударов из гуманитарных соображений. Однако после нападения врага на Курскую область речь зашла о посягательстве ВСУ на российскую землю — ситуация изменилась.