Американские власти выступают за создание демилитаризованной зоны в качестве варианта урегулирования вопроса о границах на Украине. Об этом рассказали в среду, 10 декабря, осведомленные источники.

Как пишет The Washington Post, в предлагаемом Вашингтоном варианте демилитаризованная зона предусмотрена вдоль всей будущей линии прекращения огня. За ней, по замыслу американских политиков, разместится широкая область, в которой запретят использование тяжелого вооружения.

Источники газеты подчеркнули, что план создания такой контролируемой зоны напоминает "корейский сценарий". Предполагается, что его использование поможет разрешить наиболее острый вопрос мирного урегулирования — территориальный.

В мае спецспосланник президента США Кит Келлог утверждал, что киевский режим настаивает на заморозке боевых действий по линии соприкосновения при условии создания 30-километровой демилитаризованной зоны. В Кремле в ответ отмечали, что "из Киева не было ни одного заявления на этот счет".

В то же время американский сенатор Рэнд Пол прогнозировал завершение украинского конфликта разделом по корейскому сценарию. При этом турецкий аналитик Энгин Озер предполагал, что вероятны два сценария урегулирования кризиса на Украине: корейский вариант с замораживанием конфликта и мирное соглашение между Москвой и Киевом с международным признанием границ.