Изгнанные из дворца принц Эндрю и Сара Фергюсон нашли изощренный способ отомстить Карлу III: король не ожидает такой подлости

В королевской семье бушует грандиозный скандал. Младшего брата короля Великобритании Карла III принца Эндрю еще несколько лет назад обвинили в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном и в участии в изнасиловании. Теперь оказалось, что в деле замешана и бывшая жена Эндрю Сара Фергюсон, которую называют любимой невесткой Елизаветы II, именно ей королева завещала самое большое сокровище — своих любимых корги.

Подмочивших репутацию родственников король лишил всех титулов и выселил из особняка под Виндзором, в котором они прожили больше 20 лет. Сара во время переговоров с Карлом III просила поселить ее в коттедж Аделаида, в котором сейчас живут принцесса Кейт принц Уильям. Но королю надоело терпеть родственников-скандалистов, которые не принесли монархии ничего, кроме позора, он был непреклонен.



Теперь Сара и Эндрю ищут деньги, чтобы снять новое жилье, не уступающее в роскоши прежнему поместью. И, кажется, парочка нашла уловку, как и несколько миллионов фунтов заработать, и отомстить Карлу III. Они выставят на аукцион письма и личные вещи Елизаветы II, которые достались сыну и невестке королевы по наследству.

"У Эндрю есть сокровищница драгоценностей и безделушек, которые принесут много миллионов, если он выставит их на аукцион. Но главное, у него есть письма родителей и фотографии, которые запечатлели интимные моменты из жизни Елизаветы II, а также засекреченные домашние видео, которые являются мечтой любого коллекционера и кошмаром Карла III", — сообщил один из друзей экс-принца изданию Radaronline.