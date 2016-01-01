Стивен Сигал признался в любви к "русскому" Новому году

Большие столы, наполненные едой, со множеством гостей и тостами. Так, с русским размахом, любит праздновать Новый год американский актер Стивен Сигал. Артист и мастер единоборств рассказал об этом агентству ТАСС.

Стивен Сигал снимался в фильмах "Над законом", "В осаде", "Захват" и других. В 2016 году актер получил российское гражданство. 30 мая 2024 года президент России Владимир Путин наградил Сигала орденом Дружбы - за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Сигал сказал, что уже праздновал Новый год по русским традициям. Некоторые традиции актер соблюдал и во время празднования дома. У них всегда был большой стол, много гостей и много тостов. Артист признался, что рад возможности встретить еще один Новый год так же.