Москвичей предупредили о резком похолодании

Жителей столичного региона предупредили о резком похолодании. По данным синоптиков, температура за один вечер обрушится с плюс 6 до минус 1 градуса. Похолодание начнется в Москве и Подмосковье в пятницу, 12 декабря.

Как сообщили в Гидрометцентре, днем в пятницу воздух в столице прогреется до плюс 3-5 градусов. А уже вечером того же дня термометры покажут минус 1 градус. Пройдет снег с дождем, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

В субботу уже похолодает до минус 5-7 градусов. Будет облачно, не исключен снег. Ожидается порывистый ветер. В ночь на 14 декабря уже похолодает до минус 10 градусов. Синоптики утверждают, что на выходных в столичном регионе ожидается зима во всей красе.