Черкасова из "Дома-2" разрыдалась из-за болезни младшего сына: "Все началось в 4,5 месяца. При смене подгузника увидела кровавое пятно"

Звезды "Дома-2" Андрей и Кристина Черкасовы во второй раз стали родителями в феврале этого года. Блондинка родила мужу еще одного сына, мальчика назвали Мирославом. Кристина призналась, что малыш был долгожданным, она несколько лет не могла забеременеть.

Супруги были счастливы. Но через несколько месяцев бывшая участница реалити заметила странное. "Все началось в 4,5 месяца. При смене подгузника я увидела кровавое пятно. Я не паникер по жизни и всегда думаю позитивно, ну, возможно, случайность… Ситуация повторяется через месяц, также красно-оранжевое пятнышко на подгузнике", — призналась Кристина.

Встревоженная мамочка начиталась в Сети, что это может быть признаком серьезной болезни. Черкасова с малышом побежала к врачу. Мальчику необходимо было сдать кровь из вены, но для такой крохи, это настоящие мучения. Результаты анализов испугали Кристину еще больше.

"Выясняется — обнаружили "маркер", который может предзнаменовать не очень хорошую болезнь… Надеемся, это всего лишь ошибка, и лучше пересдать кровь! Я вышла из кабинета, и у меня слезы на глазах", — рассказала звезда "Дома-2".

Но врач успокоил молодую мамочку и посоветовал, выждав месяц, сдать все повторно. Черкасова так и поступила. "В этот раз попались не такие опытные медсестры. 40 минут мучений, прокололи две руки, не могли найти венку, то кровь не шла. Честно говоря, такого стресса не испытывала ни разу", — поделилась Кристина.

На повторном приеме доктор заверил, что с мальчиком все в порядке, болезнь не подтвердилась. Однако специалист посоветовал Черкасовой каждые полгода проверять состояние малыша у нефролога. Кристина уверяет, что очень сильно испугалась за здоровье сына и обязательно будет выполнять все рекомендации врача.