Мишустин рассказал о новых мерах по решению демографической проблемы

В России нужно выбрать практики по улучшению демографической ситуации, которые дают лучший результат, и проработать возможность их тиражирования на общенациональном уровне. С таким предложением выступил в среду, 10 декабря, глава федерального правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Как напомнил политик, в 2026 году предстоит подготовка дополнительных комплексных мер для перелома негативной демографической тенденции в России, причем уже в июне президент ожидает конкретных предложений.

Мишустин подчеркнул, что молодые родители "должны быть уверены в завтрашнем дне, в том, что они смогут обеспечить растущие потребности семьи и продолжить строить карьеру, претендовать в дальнейшем на высокую оплату труда".

Для этого требуется актуализировать региональные программы повышения рождаемости и масштабировать на всю страну меры, продемонстрировавшие наибольшую эффективность, цитирует премьер-министра пресс-служба правительства России.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что поддержка семьи — это однозначный приоритет государства и важнейшее направление национальных проектов, поскольку от благополучия российских семей зависит будущее всей нашей страны.

Повышение рождаемости в России остается в числе важнейших задач. Владимир Путин отмечал, что суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей, которых рожает женщина за репродуктивный период) "в принципе хотя бы 2,1 должен быть".