"Летающие радары" НАТО обнаружены у российских границ в Арктике

НАТО использует для разведки вблизи границы России в Арктике "летающие радары" — это самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Об этом рассказал в среду, 10 декабря, начальник пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Корецкий.

Как отметил Корецкий, конкуренция в Арктике растет, причем коллективный Запад нацелен на установление режима международного управления в акватории Северного морского пути с выводом из-под российской юрисдикции.

Североатлантический альянс наращивает силовой потенциал в западном секторе Арктики под предлогом военно-политического сдерживания России. В частности, существенно возросла разведывательная активность стран альянса в акватории Баренцева моря. Впервые зафиксировано применение самолетов дальнего радиолокационного обнаружения ВВС НАТО, цитирует представителя спецслужбы РИА Новости.

Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Константин Воронцов указывал, что Североатлантический альянс активизировал разведывательную деятельность у морских и воздушных границ России на Балтике и Черном море. Пока НАТО не откажется от "политики пренебрежения интересами безопасности России", попытки возобновить диалог с альянсом "обречены на провал", отмечал дипломат.

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев предупредил, что страны НАТО готовятся к возможному военному противостоянию с Россией в Арктике. Об этом, в частности, свидетельствует постоянная работа натовской противолодочной авиации, силы которой размещены в Исландии на авиабазе Кеблавик.