В обвесе из систем радиоэлектронной борьбы, в цепях по периметру и с установленными сверху металлическими кустами на позицию выходи танк Т-80. Задача - уничтожить противника, который пытается контратаковать в районе Красноармейска и выйти из окруженного рядом Димитрова.

На этом участке фронта уже несколько дней стоит сильный туман. Для наших всепогодных высотных разведывательных дронов он не помеха. А вот для FPV-противника становится непреодолимой преградой. Под прикрытием групп огневой поддержки и тумана бойцы выставляют огнеметную систему "Тосочка" в пятнадцати километрах от цели. Первый залп - пристрелочный. Разведчики дают корректировку. Еще одиночный залп - проверяют, точно ли лег боеприпас.

Под ударом наших огневых систем - места дислокации противника в населенном пункте Гришино. Именно из этого села подразделения ВСУ раз за разом предпринимали безуспешные попытки деблокировать окруженный гарнизон в Димитрове и ранее - в Красноармейске.

В Димитрове наши разведчики с воздуха заметили передислокацию противника в составе восемнадцати человек. Они перебегали из полуразрушенного здания в соседнее - более целое. Но даже не успели обустроиться на новом месте. Первым же попаданием весь отряд противника уничтожен. А могли бы сдаться, как не раз предлагали российские бойцы, и сохранить себе жизнь.

Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки "Центр": "Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный населенного пункта Димитров, а также зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино Донецкой народной республики. Нанесено поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Вольное, Шевченко, Доброполье, Белицкое, Родинское, Торское, Гришино, Сергеевка Донецкой народной республики и Новопавловка Днепропетровской области. Противник потерял до 420 военнослужащих".

Большая часть Северска под контролем нашей армии. В центре города уже установили российский флаг. Ведется планомерное уничтожение украинского гарнизона в городе. Впрочем, о катастрофической ситуации для ВСУ в Северске на Украине заговорили только сейчас, когда освобождение города стало неизбежным.