В Петербурге впервые после реставрации представили легендарное полотно Рембрандта

Золотые ангельские кудри Рембрандт рисовал не только кистью, но и, возможно, ее черенком. Острыми линиями добавил экспрессии. Но уже несколько столетий ее мало кто мог рассмотреть. 400 лет полотно кочевало из коллекции в коллекцию.

"За это время в Европе происходит всевозможные войны, наводнения, катаклизмы. Все эти перипетии для картины, как и для человека, не бесследны", - говорит Виктор Коробов, заведующий Лабораторией научной реставрации станковой живописи Государственного Эрмитажа.

"Жертвоприношение Авраама" Рембрандт Харменс ван Рейн создал, вдохновившись работами Рубенса. И едва ли не превзошел своего учителя. Картина полна динамики, барочного пафоса и одновременно глубокого психологизма. Поразила современников своей выразительностью и принесла голландскому художнику славу исторического живописца.

"Рембрандт предстает как эрудированный художник, который прекрасно знает тексты, который передает большую драму истории библейской. Это действительно великая картина, в которой воплощаются очень сложные чувства, в которой изображен кульминационный момент", - отметила Ирина Соколова, куратор выставки, хранитель голландской живописи XVII-XVIII веков Государственного Эрмитажа, искусствовед.

"Я пишу не глазами, а сердцем", - говорил о своих работах Рембрандт. И довел до совершенства технику кьяроскуро. Новый язык живописи, где воедино сливаются свет и тень, эмоции и правда жизни. Не приукрашивая, Рембрандт, кажется, передает не только внешность, но и внутренний мир человек. Поэтому его полотна такие живые.

На картине момент из Ветхого завета, когда Авраам собирается принести в жертву своего сына, но его останавливает ангел. Смесь отчаяния и непоколебимой веры художник запечатлел с поразительной живописной мощью. Глубоко потрясенный Авраам - на щеках у патриарха следы слез. А покорную фигуру сына уже отнесли к одному из самых впечатляющих изображений обнаженного тела. Изначально руки Исаака были не за спиной, а прикрывали живот. Это хорошо видно на рентгеновских снимках. Перед реставрацией картину изучали в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, разглядывали в стереомикроскоп. И нашли неавторские детали. Так, в 18 веке на теле юноши был нарисован сосок - не совсем по законами анатомии. Оказалось, так неизвестный реставратор пытался замаскировать сквозное отверстие на холсте.

"Это великий образец эрмитажных методов реставрации, когда убирается то, что мешает по-настоящему, и не убирается то, что многие бы убрали", - пояснил Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа.

После реставрации с полотна как-будто сняли тусклую вуаль. Колорит стал более холодным и гармоничным, проступили все детали, которые раскрывают игру света во тьме. Мировой шедевр предстал в своем первозданном виде.